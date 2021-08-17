Гаджеты на Android 12 будут управляться выражением лица

Очередное обновление ОС Android 12 добавит функцию, которая сегодня выглядит как нечто из фантастического романа. Речь идет о возможности управлять электронным устройством, изменяя выражение своего лица.

В данном случае, система будет воспринимать одно из шести основных выражений. Это улыбка, приподнятая бровь, открытый рот, взгляд в сторону и пр.

Выбор пока невелик, говорят эксперты. Но это только начало. Ведь подобной технологии еще никто не предлагал. В будущем стоит ожидать, что смартфоны и прочие устройства станут лучше понимать пользователей. Однако в данный момент разработчики хотят исследовать, насколько востребованной станет предложенная ими система управления электронными гаджетами.