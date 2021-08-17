 

Гаджеты на Android 12 будут управляться выражением лица

17.08.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очередное обновление ОС Android 12 добавит функцию, которая сегодня выглядит как нечто из фантастического романа. Речь идет о возможности управлять электронным устройством, изменяя выражение своего лица.

В данном случае, система будет воспринимать одно из шести основных выражений. Это улыбка, приподнятая бровь, открытый рот, взгляд в сторону и пр.

Выбор пока невелик, говорят эксперты. Но это только начало. Ведь подобной технологии еще никто не предлагал. В будущем стоит ожидать, что смартфоны и прочие устройства станут лучше понимать пользователей. Однако в данный момент разработчики хотят исследовать, насколько востребованной станет предложенная ими система управления электронными гаджетами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс

13.05 / В Москве разоблачена выдававшая поддельные справки на оружие фирма

23.02 / France info – беби-бум отменяется — во Франции карантин не помог повысить рождаемость

06.08 / Российские моряки застряли в египетском порту

09.05 / Российский суд потребовал от Google восстановить аккаунт телеканала “Царьград” в YouTube

04.07 / СК обжаловал решение об отмене уголовного дела против следователя центрального аппарата

27.02 / Президент Армении отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба

30.10 / В МВД рассказали о напавшем на полицейского в Татарстане подростке

01.08 / Рогозин заявил об интеграции модуля «Наука» в МКС

25.04 / В Минобороны раскрыли число вакцинированных военнослужащих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика