 

Ученые узнали, кто проще заражает родственников COVID-19 – подростки или маленькие дети

17.08.2021, 15:10, Разное
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Ранее исследования показывали, что в распространении коронавирусной инфекции дети играют меньшую роль, чем взрослые. Однако канадские ученые указывают, что после открытия учебных заведений вслед за локдауном количество педиатрических случаев инфекции выросло. В новом исследовании они стремились уточнить, насколько важна роль детей разных возрастных групп в передачи инфекции членам семьи. 

Ученые использовали данные о положительных тестах на коронавирус, которые были получены в провинции Онтарио с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Они фокусировались на распространении инфекции в 6280 семьях, в которых первым заболевшим был человек младше 18 лет. Авторы исследования выявили все вторичные случаи болезни в этих семьях в течение двух недель после первого заражения.  

В большинстве случаев дети никого не заражали. Инфицирование хотя бы одного члена семьи происходило в 27,3% случаев. Подростки были ответственны за 38% всех случаев SARS-CoV-2 в семье, дети младше 3 лет – за 12%. Однако вероятность заражения от инфицированного ребенка младше трех лет была на 40% выше, чем от подростка. Ученые объясняют это тем, что маленьким детям гораздо чаще контактируют со взрослыми. Кроме того, они чаще берут руки в рот, что может способствовать распространению вируса.

Помимо поведенческих факторов, роль могут играть и биологические. Например, есть основания считать, что меленькие дети способны выделять большее количество вирусов, чем подростки.

Ученые отмечают, что это исследование не завершает дискуссию о том, являются ли дети настолько же активными переносчиками коронавирусной инфекции, как и взрослые. Однако оно демонстрирует, что даже дети младшего возраста вносят вклад в распространение инфекции.

В комментарии The New York Times доктор Тина Хартерт из Университета Вандербильта сообщила, что результаты исследования могут быть немного искажены. Дело в том, что дети во время пандемии необычно много времени проводят дома: часто не ходят в садик, их контакты с другими детьми ограничивают.



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