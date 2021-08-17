Испания примет участие в саммите Крымской платформы – МИД Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

“Дмитрий Кулеба поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве для дальнейшего развития отношений Украины и Испании. Хосе Мануэль Альбарес Буэно заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите Крымской платформы. Дмитрий Кулеба выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве”, – говорится в сообщении.

Также министры договорились начать подготовку к первому в истории украино-испанских отношений визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

Дипломаты также обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией. Глава МИД Испании принял приглашение Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время, отметили в пресс-службе.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский “несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках”, в частности в ходе саммита стран “Нормандской четверки” в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 13 августа, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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