 

Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 16 регионах Украины – KSE

17.08.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях и в Киеве.

“Еженедельная госпитализация в этих регионах составляет от 18 до 88 человек. Каждый из этих регионов есть критичным, поскольку с каждой из этих областей может начаться вспышка. Пока что о вспышке в Украине мы не говорим, мы говорим об ускорении темпов. Возможно, на следующей неделе ситуация изменится в лучшую сторону”, – сказал Ганиченко.

По темпам вакцинации, по словам Ганиченко, Украина находится “относительно далеко от ЕС”.

“Украина уже вакцинирует на уровне 1,5% дополнительно в неделю. Это неплохой темп. Мы сейчас вышли на показатель, который больше абсолютного максимума в мире. На максимальные показатели Европы мы еще не вышли, но для Украины это хорошие показатели”,  – сказал Ганиченко.

https://www.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics/videos/198846908892093/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

За прошедшие сутки, 16 августа, в Украине зафиксировали 890 случаев коронавируса. Также, за сутки 123 тыс. украинцев вакцинировались. 70,4 тыс. человек получили первую дозу вакцины, а 53, 2 тыс. получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.03 / Яценюк сравнил украинский проект “Стена” и израильский “Железный купол”

17.08 / Восьмой день протестов. СМИ опубликовали фото сотен тысяч человек на улицах городов Беларуси

17.06 / Первый электрокар марки Lincoln появится в 2022 году

20.11 / “Воспоминания, воспоминания”. Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio

13.02 / Туристка упала в ущелье в Пермском крае

17.07 / Прием в честь главы МОК решили не отменять из-за режима ЧС в Токио

16.08 / У берегов Филиппин произошло землетрясение

01.06 / Венедиктова: Украина находится в мировых лидерах поставщиков детской порнографии. Это стыдно

03.01 / От политических убежений до боязни побочных эффектов – прививочных скептиков больше всего в Европе

06.06 / Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика