Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 16 регионах Украины – KSE

По его словам, сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях и в Киеве.

“Еженедельная госпитализация в этих регионах составляет от 18 до 88 человек. Каждый из этих регионов есть критичным, поскольку с каждой из этих областей может начаться вспышка. Пока что о вспышке в Украине мы не говорим, мы говорим об ускорении темпов. Возможно, на следующей неделе ситуация изменится в лучшую сторону”, – сказал Ганиченко.

По темпам вакцинации, по словам Ганиченко, Украина находится “относительно далеко от ЕС”.

“Украина уже вакцинирует на уровне 1,5% дополнительно в неделю. Это неплохой темп. Мы сейчас вышли на показатель, который больше абсолютного максимума в мире. На максимальные показатели Европы мы еще не вышли, но для Украины это хорошие показатели”, – сказал Ганиченко.

https://www.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics/videos/198846908892093/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

За прошедшие сутки, 16 августа, в Украине зафиксировали 890 случаев коронавируса. Также, за сутки 123 тыс. украинцев вакцинировались. 70,4 тыс. человек получили первую дозу вакцины, а 53, 2 тыс. получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

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