 

“Красивые глаза”, “Так горячо”. Онопко снялась в прозрачном мини-платье без белья

17.08.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Модель позирует в кадре, полулежа на диване. 

“Так горячо и сексуально”, – оценили фото подписчики.

“Красивые глаза”, – прокомментировали фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Snejana Onopka (@snejanaonopka15)

Контекст:

Онопка родилась в 1986 году в Севередонецке в обеспеченной семье. Ее родители развелись спустя шесть лет после рождения дочери.

В ноябре 2011-го модель вышла замуж за донецкого бизнесмена Николая Щура. В апреле 2020 года модель заявила, что ушла от мужа. Она рассказала, что супруг после свадьбы бил и насиловал ее. 25 ноября 2020 года Онопка сообщила о разводе со Щуром.

Модель сотрудничает с ведущими мировыми агентствами и является лицом рекламных компаний Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / В МВД разъяснили возможные изменения в паспортах россиян

30.08 / Нардеп от “Слуги народа” сообщил, что лечится от COVID-19

16.05 / Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки арестовали в Нижегородской области

27.05 / “Все хорошо, он бодрый, веселый”. Адвокат впервые встретилась с Протасевичем

22.04 / Ателье Mansory представило новую версию Ferrari F8 Tributo

01.07 / Политолог объяснила высокую явку на голосовании по Конституции

02.08 / Стало известно о неожиданном переносе Лукашенко послания к народу

12.08 / Подсчитаны потери железных дорог Литвы после прекращения транзита белорусских удобрений

31.07 / Сбор-поход с участием более 20 кораблей начался на Балтфлоте

29.07 / Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика