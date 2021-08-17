 

Янукович обратился к украинцам по случаю 30-летия независимости Украины. Говорит, главная “ошибка” страны – отказ от “добрососедства с РФ”

17.08.2021, 15:08, Новости дня
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Обращение 17 августа, за неделю до Дня Независимости, опубликовал в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир. 

В этом обращении Янукович повторяет ряд пропагандистских тезисов, в частности, называет Революцию достоинства 2014 года “государственным переворотом” и рассказывает об “антироссийской истерии” в Украине. 

Кроме того, он признал, что при его власти “совершались ошибки, иногда достаточно серьезные” и заявил, что его “пребывание во власти в качестве губернатора, премьера, а в последующем – на посту главы государства выпало на очень непростой период”. 

Янукович отдельное внимание обратил на украинско-российские отношения и упомянул высказывание первого президента Леонида Кравчука. 

Кравчук в интервью LB.ua, опубликованном 5 августа, говорил, что его самая большая на президентском посту ошибка в том, что он верил России. 

“Я не имел права это делать… Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов. Что Россия будет применять к другим государствам, своим соседям не силовой компонент, а дипломатический – договариваться с ними. Она осталась такой, какой была”, – подчеркивал Кравчук. 

Янукович заявил, что ему такие слова странно слышать от политического деятеля, который стоял у истоков независимости Украины. 

“По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней”, – заявил он. По мнению Януковича даже фраза “Хто не скаче – той москаль” оказалась “сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации” с Россией. 

https://www.facebook.com/a.v.yanukovych/posts/2922467547971301

Контекст:

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России. Последний раз он появлялся на публике и давал пресс-конференцию в 2019 году в Москве. 

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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