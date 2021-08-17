Стартовая цена ОГХК определена в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами – эксперт

Он сообщил, что конкуренция на аукционе прогнозируется высокая, и итоговая цена продажи может оказаться значительно выше 3,7 млрд грн, которые определены как стартовая стоимость. Ее сформировали по результатам оценки с применением нескольких различных методик и цена полностью соответствует требованиям законодательства и международным стандартам, подчеркнул эксперт.

“Стартовая цена 100% корпоративных прав АО “ОГХК” определена в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. В частности, была сделана оценка по методу дисконтированных денежных потоков (DCF Valuation) и по мультипликаторам аналогичных компаний (Peer Multiple Valuation). По результатам оценки всеми методами было сформировано предложение цены, которое одобрено аукционным комитетом – 3,7 млрд грн”, – отметил Струков.

Аукцион будет проходить на повышение с шагом в 50 млн грн, сообщил он.

“К АО “ОГХК” имеют сильный интерес несколько международных компаний, так что на аукционе мы ожидаем значительную конкуренцию. Конечная цена продажи может значительно превысить стартовую и достичь 5 млрд грн, – считает управляющий партнер BDO Corporate Finance. – На прошлой неделе ОГХК была определена победителем аукциона на Поселковское месторождение титановых руд в Житомирской области. Расширение запасов дополнительно повысит привлекательность ОГХК для потенциальных покупателей. Шаг аукциона на увеличение цены по ОГХК составляет 50 млн грн, таким образом уже в первом раунде торгов расходы ОГХК на Поселковское месторождение будут компенсированы”.

Контекст:

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня.

Приватизация ОГХК станет крупнейшей сделкой по продаже госпредприятия после покупки индийским инвестором металлургического комбината “Криворожсталь” в 2005 году, отмечал политолог и журналист Кирилл Сазонов.

В Фонде государственного имущества назвали АО “ОГХК” одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Благодаря очистке АО “ОГХК” от коррупционных схем и раскрытию информации об этом активе Фонд госимущества констатировал высокую заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых иностранные.

Стартовая цена ОГХК была предложена советником по приватизации и утверждена аукционным комитетом. Изначально она должна была составить 2,1 млрд грн, но благодаря существенному улучшению финансовых и производственных показателей предприятия за последний год ее удалось повысить практически в два раза.

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