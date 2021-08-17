Учёные выяснили, как деревья выживают при атаке насекомых-вредителей

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17.08.2021, 15:06, Разное
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Американские исследователи рассказали, от каких факторов зависит выживание деревьев при атаке на них насекомыми-вредителями. Кроме наличия в почве полезных веществ для восстановления растений, важно место их произрастания.
Исследования сотрудников Массачусетского технологического института показали, каким образом растения могут продолжать свою жизнедеятельность после уничтожения их зеленой массы. Давно замечено, что если ряд деревьев после атаки насекомых-вредителей погибают, то другие умеют восстанавливаться и запускать новую волну роста листьев. Причиной этого оказалось умение правильно распределять получаемые из почвы полезные вещества.

Так, часть полученных углеводов такие деревья оставляют в корнях и стеблях, остальные же превращаются в энергию. Благодаря этому уничтожение насекомыми листвы не становится для них критическим, и спустя некоторое время ветви снова покрываются листвой. При этом погибают только те растения, которые не обладают необходимым для восстановления уровнем углеводов.

Также важным является местоположение деревьев. Больше запасов необходимых для роста веществ находится на опушках, тогда как во внутреннем лесу деревья менее устойчивы к атакам вредных насекомых.

Источник: anonsens.ru



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