Специалисты назвали ключевые признаки рака кишечника

Доктора напоминают о существовании признаков рака кишечника, знание о которых могут помочь спасти жизнь людей. Эксперты заявляют, что выявление рака на первой стадии позволяет повысить вероятность выживания на 90%.

Рак кишечника бывает не только у пожилых людей. Зои Уильямс, британский доктор, называет признаки заболевания, которые должен знать каждый человек. Эксперт утверждает, что больше 50% людей с такой болезнью остаются без диагноза, пока процесс не распространяется и на другие органы. Раннее диагностирование увеличивает шансы человека на долгую и спокойную жизнь.

Доктор призывает даже молодых людей замечать предупреждающие знаки опасной болезни. Она считает, что насторожить сначала должно то, что пищеварительный тракт и кишечник уже не функционируют привычным образом. Она выделяет признаки, которые должны помнить все люди: кровь в кале и ректальное кровотечение, необъяснимые перемены привычек кишечника, непонятная утрата веса, усталость и болезненные ощущения в животе. Но эксперт отмечает, что симптоматика чаще всего связана с менее опасными болезнями, нежели рак. Но если люди замечают у себя хоть один признак, то им необходимо показаться доктору.

Также медик объясняет, что опухоли могут блокировать кишечник и вызывать чувство дискомфорта, вздутие, переполненность и тошноту. При этом появляются трудности с опорожнением или выходом газов. При появившейся непроходимости или невозможности выпускать газы нужно срочно направляться в больницу.

Источник: www.medikforum.ru