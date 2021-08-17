 

Специалисты назвали ключевые признаки рака кишечника

17.08.2021, 15:06, Разное
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Доктора напоминают о существовании признаков рака кишечника, знание о которых могут помочь спасти жизнь людей. Эксперты заявляют, что выявление рака на первой стадии позволяет повысить вероятность выживания на 90%.
Рак кишечника бывает не только у пожилых людей. Зои Уильямс, британский доктор, называет признаки заболевания, которые должен знать каждый человек. Эксперт утверждает, что больше 50% людей с такой болезнью остаются без диагноза, пока процесс не распространяется и на другие органы. Раннее диагностирование увеличивает шансы человека на долгую и спокойную жизнь.

Доктор призывает даже молодых людей замечать предупреждающие знаки опасной болезни. Она считает, что насторожить сначала должно то, что пищеварительный тракт и кишечник уже не функционируют привычным образом. Она выделяет признаки, которые должны помнить все люди: кровь в кале и ректальное кровотечение, необъяснимые перемены привычек кишечника, непонятная утрата веса, усталость и болезненные ощущения в животе. Но эксперт отмечает, что симптоматика чаще всего связана с менее опасными болезнями, нежели рак. Но если люди замечают у себя хоть один признак, то им необходимо показаться доктору.

Также медик объясняет, что опухоли могут блокировать кишечник и вызывать чувство дискомфорта, вздутие, переполненность и тошноту. При этом появляются трудности с опорожнением или выходом газов. При появившейся непроходимости или невозможности выпускать газы нужно срочно направляться в больницу.

Источник: www.medikforum.ru



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