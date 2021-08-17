В центре Киева установили советские инсталляции

Мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины.

По данным украинских СМИ, на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве были установлены советский автомат с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР, передает РИА «Новости».

«По «инсталляции» на аллее Героев Небесной сотни. Руководство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни – музея Революции Достоинства подтвердило, что установка «инсталляции» была согласована с ними. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы», – написал Кличко в Telegram.

По его словам, организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис президента Украины Владимира Зеленского. Кличко отметил, что поручил снести установленные декорации.

Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов).