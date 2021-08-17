 

В США испугались новой российской ракеты

17.08.2021, 14:38, Новости дня
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Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» может подвергнуть американские авианосцы большому риску, считает National Interest.

Журналист Марк Эпископос со ссылкой на российские СМИ напомнил, что первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал Головко». Он отмечает, что ракета обладает дальностью действия от одной до двух тысяч километров, при этом скорость ее полета может достигать М=9 (число Маха), или одиннадцати тысяч километров в час. Автор статьи считает, что эти параметры заставят нервничать авианосные ударные группы Военно-морских сил США, передает РИА «Новости».

Также Эпископос вспомнил статью RT, в которой говорится о том, что современные системы ПРО на американских миноносцах типа «Арли Берк» изначально предназначены для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет и не подходят для борьбы с гиперзвуковыми.

«Циркон» – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Ранее сообщалось, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в июне. Испытания планируется завершить в 2021 году.

В конце июня президент РФ Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон». Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».

В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.



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