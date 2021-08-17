«Кто-то зарабатывает бабки, а кто-то тонет!»

На Дальний Восток пришли паводки. Сельчане ладят снасти, строят дамбы, оплакивают урожай и ждут выплат.

В районах Забайкалья, Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области в пятницу, 13-го, ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводков. После сильных дождей и, как утверждают жители, водосброса из водохранилищ Зейской и Бурейской ГЭС уровень воды в Амуре и Зее поднялся, и произошли привычные для этих мест вещи. Дороги размыло, сотни домов и огородов затоплены. Земледельцы превращаются в «мореходов» — передвигаются по своим участкам на лодках. А вот маломерным судам по рекам ходить запрещено (налог на маломерные суда, кстати, никто пересчитывать не торопится, что безмерно раздражает их владельцев). Спасти урожай удается единицам. МЧС на спецтехнике перевозит людей. Дамбы подсыпают всем миром — от солдат-срочников до сельских глав.

Амурская область, июнь 2021 год. Фото: ГУ МЧС по Амурской области/ТАСС

Писк моды — болотники

Еще в конце июля уровень воды на Зейской и Бурейской ГЭС, находящихся в Приамурье, повысился. 30 июля начались частичные сбросы, вскоре все восемь затворов плотины открыли. Через непродолжительное время реки напали на сёла. Вообще, к тому, что после сбросов начинаются паводки, все как-то привыкли. Жалуются люди на то, что извещают поздно. Так, может, еще что-то удалось бы спасти, но когда сирены начинают выть (где они вообще есть) уже после того как водохранилище открывает заслонки, остается только ладить снасти. В периоды наводнений люди, бывает, даже плавают по своим участкам на лодках, кое-где даже и рыба заходит. А уж болотные сапоги — вообще писк моды каждое лето. В любом селе, которое топит.

В «РусГидро», которой принадлежат обе ГЭС, однако, говорят, что они не вредят, а наоборот — защищают.

«Обе станции пропускают через свои сооружения существенно меньше воды, чем поступает в их водохранилища. Гидроэлектростанции неукоснительно выполняют указания Федерального агентства водных ресурсов, которое в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливает режимы работы водохранилищ, в том числе и в период паводка. «РусГидро» заявляет, что появившаяся в ряде дальневосточных СМИ информация о том, что сбросы воды с Зейской и Бурейской ГЭС являются основной причиной подтоплений населенных пунктов и инфраструктурных объектов ниже по течению, не соответствует действительности. Все негативные явления, о которых сообщается в СМИ, происходят на незарегулированных реках, уровень воды в которых не зависит от режима работы ГЭС. Важно отметить, что 60% стока бассейна реки Амур формируется из незарегулированных вод Верхнего и Среднего Амура, Уссури, а также частично зарегулированных вод китайской реки Сунгари», — сообщили в госкорпорации.

Что действительно можно было бы сделать, так это дамбы. Про них постоянно говорят, даже расторговывают, но так же постоянно забывают, а если где и строят, то с чудовищными нарушениями.

— Но в этом году власти отнеслись более-менее ответственно. Дамбу отсыпали, насосы поставили, подровняли. Вода, конечно, все равно из почвы просачивается, но через дамбу не льется, — рассказывает Юрий Попов из села Ленинское Еврейской автономии.

Село — центр Ленинского района, одного из двух в ЕАО, где введен режим ЧС федерального масштаба.

Паводки здесь дело привычное — как ливни идут, ГЭС сливает воду, всегда топит. Вода стоит во дворах, в огородах, на дорогах, подбирается к пятиэтажкам.

В этот раз в паре километров от села размыло несанкционированную свалку, которую все никак не могут рекультивировать. Теперь по затопленному Ленинскому мирно плавают утки, ветки и отходы.

«Заборы падают, а так всё нормально»

Наводнение в этом году едва ли не более мощное, чем в 2013-м, когда Амур поднялся почти до девяти метров (а тогда эта катастрофа стала буквально притчей во языцех). Сейчас — уже выше. Каждое утро администрация района сообщает в соцсетях об уровне реки. Сегодня вот в районе гидропоста села Нижнеленинское зафиксировано увеличение на два сантиметра, до 971 сантиметра. Местная жительница Валентина Павлова комментирует:

—16 сентября 2020 года тоже было 971 см. Но затоплено было больше в селе. Спасибо всем, кто защищает наше село.

Село — и Ленинское, и другие — спасают всем миром. Временные дамбы укрепляют МЧС, Росгвардия, местные жители, чиновники вплоть до сельских глав — стоят по колено в воде и в грязи, в болотниках, передают из рук в руки тяжеленные мешки с песком. Солдаты-срочники из воинской части 61424 подсыпают гребень дамбы в селе Ленинское — мешки с песком, который берут около озера Быково, лежат на сотни метров. Там же ребят кормят (в прошлом году, возмущались местные жители, мальчишки чуть ли не голодали).

Сегодня насосную станцию установили в районе улицы Октябрьская — она откачивает 1800 кубометров воды в час. Подсыпают размытые дороги между населенными пунктами (между Кукелево и Новым вообще было не проехать). С прошлого четверга МЧС на КамАЗе повышенной проходимости возят людей и имущество в разумных пределах из Кукелево в Ленинское и обратно. По графику — семь раз в день. Бесплатно, конечно. С 11 августа от моста через озеро Быково до перекрестка СХТ в Ленинском ходит только спецтехника МЧС и МВД и автобус — легковушки уже не проезжают.

— Вот столько воды. Работает всё. Людей вон возят на ту сторону, заборы вот падают. А так все нормально, под контролем, — комментирует житель Ленинского, снимая большое озеро и вал, который насыпают на въезде в село.

— Дорога на вал — не пройти даже в сапогах, придется надевать болотники и тогда уже можно. Залита почти вся улица, вода каждый день приходит довольно быстро, — рассказывает на видео еще один из жителей Ленинского. — А вот сейчас я на валу. Огороды в воде, деревья в воде стоят… Вот озеро Быково — уровень воды высокий. Если бы не насыпали столько песка, вода была бы на валу. Вот, собственно, дорога на вал — видите, в сапогах уже не пройти. Огород затоплен, спуск с вала и вода. Она каждый день все быстрее приближается к домам.

Ленинское, август 2013 год. Фото: РИА Новости

Сейчас ситуация получше, чем в прошлые годы: свет есть, воду питьевую подвозят. Это очень кстати, потому что из колонок и колодцев пока что только для технических нужд (их, кстати, не опечатывают никогда в паводки, и местные жители жалуются, что каждый год в магазинах взлетают цены на бутилированную воду).

«Жаль, что урожай не спасли», — говорит Юрий Попов.

— Пытались выкопать — все погибло. Что делать будем? В магазине покупать, что делать… — вздыхает наш собеседник. — В том году «утопленникам» деньги давали, чтобы мы могли какие-то запасы на зиму сделать. В этом году обходов пока не было. Нам дали сертификаты, но они не обеспечены деньгами. Это на покупку жилья. И вот мы думаем — топит, конечно, но здесь у нас работа. Я — на скорой помощи, жена — в суде. А куда ехать — где мы в таком возрасте уже устроимся? Шесть лет до пенсии. Распутица у нас. Я говорю: «Надо ехать». А она: «Надо оставаться». Здесь ветхое жилье всё, да и заливает. Вся наша улица, переулок Октябрьский, улица Новая почти вся, Октябрьская, Западная — домов шесть в воде, Калинина… Сейчас у нас, к счастью, солнечно, жара. Вода уже не поднимается.

Кстати, в селе Луговое в Октябрьском районе (еще один в ЕАО, где объявлена чрезвычайная ситуация) через затопленный мост может перебраться даже легковушка — но не своим ходом, а на гусеничном плавсредстве, похожем на большой танк. Только надо предварительно позвонить дежурному по телефону 89143708488. Там тоже люди все вместе сооружают дамбы.

Может, иконку обратно закопать?

В Амурской области вообще второе наводнение за лето — старожилы, как говорится, такого не припомнят. Только по первому паводку худо-бедно рассчитались (остались, конечно, неохваченные и попросту забытые люди), а тут второй. В домах, где вода поднимается выше пола, люди поднимают мебель. Есть места — например Земский район, которые затопило, а режим ЧС не введен, потому что вода стоит ниже. А что бетонные стены в подполе разрушаются — ну бывает.

Люди разводят руками и шутят: может, вернуть на место металлическую иконку XVIII века с изображением святых Зосимы и Савватия Соловецких, которую 1 мая откопали при строительстве опоры моста через Зею? Впрочем, есть предложения и более приземленные:

— Надо поднять берега срочно с помощью земснаряда, вдоль Владимировки, и прочих сёл, это было бы намного дешевле и быстрее, чем дамбу строить. Раньше всегда углубляли реки, все лето работали эти установки, — пишет жительница Благовещенска Татьяна. — теперь реки плоскодонные, затянутые песком. Чтобы провезти оборудование на ГПЗ (газоперерабатывающий завод. — В. Ф.), поднимают уровень воды, затапливая всех, все же это видят и понимают!

Углубить реки — первоочередная задача, пока возят в Свободный эти трубы! Люди страдают, дети и родители впахивают на песочных дамбах…

Правда, с официального аккаунта правительства области Татьяне отвечают, что строительство завода и подтопления не связаны, «это очередная не подтвержденная фактами теория». А от паводков вроде как прямо сейчас целый «комплекс мер» готовят. Земледельцы и животноводы очень волнуются: как получить выплаты? Сено для зверей не заготовишь уже — поля в воде.

— Вот это — мой огород, который уже утонул на треть, — рассказывает на видео в своем инстаграме житель Черемхово Ивановского района Амурской области Николай Фильченко. На кадрах — озеро. Никакого режима ЧС, ни хрена никто ничего не вводит. В прокуратуру района дозвониться невозможно. Ни одна представительная власть сюда не появляется. Никому мы нахрен не нужны, вот так и будем тонуть потихоньку.

Вода в огород Фильченко приходит каждый год. Потому что нет дамбы. А ее нет, потому что денег нет. В этот раз режим ЧС в районе ввели. Когда огород затонул наполовину.

— Сейчас ехал через мост через Зею, и до меня дошло, почему у нас воду такая большая в Зее. Очередные баржи потащили какую-то хрень на ГПЗ в Свободный, — делится мнением на еще одном видео пенсионер.

— И сделан специально подъем воды, чтобы протащить баржи по мелководью. Вот вся причина наших наводнений! Кто-то зарабатывает бабки, а кто-то тонет!

КОММЕНТАРИИ МЧС

Как сообщает межведомственный оперативный штаб на базе ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области, сегодня уровень реки Амур колеблется от –6 см у села Пашкова до +9 см у Нижнеспасского. «На всех гидропостах области уровень воды выше критерия опасного гидрологического явления. В настоящее время наблюдается активная фаза паводка, гребень амурского паводка проходит по территории области и смещается на участке от с. Нагибово к с. Ленинское. В результате подъема уровня воды в пяти муниципальных образованиях области, в 17 населенных пунктах (за сутки +2) подтоплено четыре жилых дома (за сутки +1), в которых проживает шесть человек (+1) без детей, один объект топливно-энергетического комплекса (за сутки без изменений), три подвальных помещения социально-значимых объектов, 319 приусадебных участков (за сутки +20 участков), 799 дачных участков (за сутки +21), 22 участка автомобильных дорог (за сутки +3), общей протяженностью 14 435 м (+305 м за сутки), два автомобильных моста, 10 528,6 га сельскохозяйственных земель (за сутки без изменений). Объекты экономики и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. В районах области приведены в готовность девять пунктов временного размещения общей вместимостью 411 человек. В двух ПВР в Октябрьском районе размещено восемь человек, в том числе один ребенок», — сообщили в региональном МЧС.

В Хабаровском крае к утру 16 августа уровень Амура у Хабаровска вырос на 12 сантиметров (до 576 см). У Комсомольска-на-Амуре — на 9 см (до 473 см).

«В результате паводка в Хабаровском районе в селе Корсаково-2 произошло подтопление 12 жилых домов, 28 приусадебных участков, 144 земельных участков и 4 участка внутрипоселковых дорог. В селе Корсаково-1 под водой оказались 2 приусадебных участка и 4 земельных. В селе Виноградовка в зоне паводка один земельный участок и два отрезка внутрипоселковых дорог. В селе Князе-Волконское подтоплен 1 земельный участок. По одному участку дорожного полотна подтоплено в сёлах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Мичуринское, Князе-Волконское. В селе Кукан разрушен 1 автомобильный мост, — сообщили в МЧС по региону. — В городе Хабаровске на островной части подтоплено почти 1400 дачных участков, в самом городе под удар водной стихии попал 1 участок внутригородской автодороги. В Комсомольском районе по-прежнему под воздействием паводковых вод остается участок внутри поселковой дороги в селе Гайтер. В Амурском районе вода зашла на 1 участок межпоселковой дороги между городом Амурском и н.п. Омми. Объезд имеется. В Нанайском районе подтоплен 1 участок межпоселковой дороги между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси (длиной 70 м, глубиной до 15 см). Имеется объезд. А также 8 участков внутрипоселковых дорог: в с. Дада — 2 участка, с. Маяк, Дубовый Мыс, Гасси, Синда, Искра, Даерга — по 1 участку».

В Амурской области по состоянию на 16 августа «на территории 36 населенных пунктов подтоплены 167 жилых домов и 1368 приусадебных участков. Вода в жилых домах сохраняется в Благовещенском районе с. Владимировка — 85, с. Волково — 3, с. Усть-Ивановка — 3, в ГО Белогорск — 9, в Архаринском районе с. Касаткино — 32, с. Иннокентьевка — 3, с. Новопокровка — 3, в Свободненском районе с. Бардагон — 7, в г. Благовещенске — 3, в п. Белогорье г. Благовещенска — 1, в п. Зазейский г. Благовещенска — 18, — сообщили в МЧС региона. — Частично подтоплено 32 участка автомобильных дорог […] Без автомобильного сообщения остается 15 населенных пунктов: Белогорский МО; с. Светиловка, с. Ключи, с. Киселеозерка; Зейский район с. Александровка; Ромненский МО; с. Смоляное, с. Придорожное; Серышевский район с. Сретенка; Михайловский район с. Высокое; Архаринский район с. Касаткино, с. Сагибово, с. Журавлевка, с. Новопокровка, с. Свободное; Мазановский район с. Сахатино, с. Практичи. Продолжают действовать четыре лодочные переправы в с. Александровка Зейского района, с. Иннокентьевка, с. Северное Архаринского района, с. Смоляное Ромненского МО. На территории Амурской области развернуто три пункта временного размещения, в которых размещено 64 человека, из них 30 детей, готовы к развертыванию 18 ПВР вместимостью до 995 человек».

В Забайкалье на большинстве рек уровень воды спадает. МЧС края пишет: «Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды», 16 августа на большинстве рек края преобладает спад уровней воды, который продолжится в ближайшие двое суток. Поймы рек Шилка у села Кокуй, Куэнга у села Бородинское, Хойто-Ага у села Хойто-Ага освободились от воды. Вода на пойме сохраняется на реках Аргунь у гп. Молоканка и села Аргунск 2-59 см, у села Новоцурухайтуй 92 сантиметра, Онон у села Нижний Цасучей 26 сантиметров, Чита у сел Шишкино, Бургень и у города Чита 8–14 сантиметров».

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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