 

Деми Мур поделилась неизвестными архивными фото с дочерьми и Брюсом Уиллисом

17.08.2021, 14:24, Разное
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День рождения – отличный повод вспомнить все, оглянуться назад и стряхнуть пыль с старых фото. Так решила Деми Мур в день рождения старшей дочери Румер Уиллис, которой 16 августа исполнилось 33 года. 58-летняя актриса собрала фото дочери разных лет, начиная с младенчества, с собой и ее отцом Брюсом Уиллисом, и сделала трогательный пост в Instagram. Под серией фото из семейного архива Деми поздравила дочь, еще раз признавшись ей в любви.

Румер Гленн Уиллис – ты перевернула мой мир, когда в 7:04 утра в Падуке, штат Кентукки, появилась на свет. Ты придерживалась расписания и прибыла ровно в назначенный срок. Готовая к жизни, любви и знаниям. Ты была великолепным ребенком и выросла в потрясающую, замечательную молодую женщину. Я так благодарна тебе за то, что ты выбрала меня своей матерью. С днем рождения, Румер Гленн. Я люблю, обожаю тебя и очень хочу увидеть, что принесут следующие 33 года! – подписала семейный фотоальбом Деми.

Деми Мур с дочкой Румер

Брюс Уиллис с новорожденной дочкой

Младшие сестры Румер – Скаут и Таллула – тоже сделали поздравительные публикации на своих страницах, но, помимо архивных фото, поделились и более “свежими” снимками именинницы.

Общая картина такова: я невероятно горжусь тобой и горжусь тем, что я твоя сестра. С каждым годом ты становишься еще более уверенной в себе и сексуальной. Очень горжусь и тем, что я не только твоя сестра, но и одна из твоих лучших подруг. Остальное я сейчас пойду и с придыханием прошепчу тебе на ухо, я чертовски тебя люблю! – написала Скаут.

Румер и Скаут УиллисПоздравление от Таллулы стало самым многословным, из которого интернет-пользователи узнали, что в домашних спектаклях Румер доставались центральные роли, а младшие всегда ровнялись на нее. Сестры Уиллис, как одна повторяют, что близки друг с другом, искренне дружат и всегда рядом.

Эта икона стиля родилась в этот день 33 года назад, и мы, весь мир, говорим тебе спасибо! Нежная Румер Гленн, ты такая квинтэссенция божественного присутствия… Наша способность быть настоящими друзьями и духовными близняшками – самое ценное достижение моей взрослой жизни. Я всегда буду рядом, всегда буду держать тебя за руку, всегда буду за тебя, – написала Таллула.

Румер Уиллис в день своего рождения

Напомним, что Румер, Скаут и Таллула – дочери актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, которые были женаты в течение 13 лет с 1987 года. У Брюса во втором браке с моделью Эммой Хемминг родились еще две дочери – Мейбел Рей в апреле 2012-го и Эвелин Пенн в мае 2014 года. Деми и Брюс удалось восстановить дружеские отношения и они проводят вместе праздники. Например, последний день рождения новая жена Брюса Эмма отмечала вместе с бывшей супругой своего мужа и его старшими детьми. Но по-настоящему близка актриса со своими детьми. Недавно мать и три дочери снялись в рекламной кампании купальников. 



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