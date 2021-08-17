Компания Huami начала продавать умные часы для детей

Новый наручный гаджет представила на рынке китайская компания Huami. Речи идет о свежей модели умных часов, продажи которых под брендом Amazfit уже стартовали. Устройство предназначено исключительно для детей.

Стоимость новой модели Happya Children’s Health Watch составляет 123 американских долларов. Напомним, что ранее компания не производила умные часы для детей.

В этом устройстве установлены датчик ЧСС для постоянного отслеживания, а также широкоугольная камера и микрофон. Родители могут связываться со своими чадами в видеочате. Экран на часах размером 1,4 дюйма. Емкость аккумулятора – 700 мАч. Одним из функций наручного смарт-гаджета является автоматическое предупреждение, поступающее на устройства родителей, если ребенок покидает разрешенную зону.