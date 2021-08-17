44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото

На одном из фото актер запечатлен полностью раздетым – он стоит спиной к объективу на берегу водоема, не смущаясь людей на противоположному берегу. Обнаженные ягодицы на фото в микроблоге артист прикрыл изображением в виде абрикоса.

“Детка, я оставляю тебя на два дня”, – отреагировала на снимки возлюбленная Блума, американская певица Кэти Перри.

“Повернись”, – попросили поклонники.

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Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)

Контекст:

Знакомство Блума с Перри состоялось в 2016 году на церемонии “Золотой глобус”. В конце 2019 года пара объявила о помолвке, а 6 марта 2020 года Перри сообщила о беременности.

26 августа Блум и Перри стали родителями – свою дочь они назвали Дейзи Дав. СМИ писали, что Блум и Перри тайно поженились, но пара не комментировала это заявление.

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