Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады на День Независимости – Разумков

“Мы пригласили президента обязательно, как гаранта Конституции на 24 августа… У нас в 13.00 будет торжественное заседание Верховной Рады”, – рассказал Разумков.

В то же время он сказал, что не готов ответить, подтвердил ли Зеленский участие в заседании.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В этом году страна будет отмечать ее 30-ю годовщину.

Разумков 2 августа подписал распоряжение о торжественном заседании парламента 24 августа.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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