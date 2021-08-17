Наталья Бочкарева заявила, что своей актерской карьерой обязана Олегу Табакову

На протяжении многих лет Наталья Бочкарева была любимой ученицей Олега Табакова. Она считает, что обязана педагогу своей актерской карьерой.

В какие-то жизненные моменты Олег Табаков заменил звезде сериала «Счастливы вместе» отца и выступал даже в роли психолога. Он заметил Наталью Бочкареву на творческой встрече в Нижегородском театральном училище. Актриса, которая училась тогда на четвертом курсе, заявила, что хочет учиться у него в столице. Олег Табаков пригласил ее в Москву, но уже сформировавшийся коллектив одногруппников встретил ее не очень дружелюбно. Наталья Бочкарева вспоминает, как встречала оценивающие взгляды, а спустя полгода и вовсе обозлила всех, когда педагог пригласил ее в спектакль «На дне».

Актриса рассказала, что согласилась на знаменитую роль Даши Букиной тоже с благословения покойного Олега Табакова. Также он ее поддержал после смерти родителей, которые скоропостижно скончались. Когда у Натальи Бочкаревой сгорела квартира в Нижнем Новгороде, педагог подозвал ее к себе и дал конверт с деньгами. Артистка отказывалась, но он сказал, что это в долг, и «когда разбогатеет – отдаст». После съемок в «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева неоднократно подходила к нему с деньгами, но ее наставник не принимал их назад. Поэтому она отблагодарила режиссера по-другому и написала картину с его родным городом Саратов. Педагог попросил у нее еще две картины и призвал не останавливаться на этом, а развивать свой талант.