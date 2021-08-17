Скандалы: В бой идут одни старики!

75-летнего актёра Владимира Талашко две студентки обвинили в домогательствах: пригласив их домой на дополнительные занятия по актёрскому мастерству, он якобы предлагал им «максимально раскрепоститься» и избавиться от одежды

Талашко преподаёт в киевском университете театра, кино и телевидения. Две студентки обвинили его в домогательствах – якобы кинозвезда, пригласив их домой на дополнительные занятия по актёрскому мастерству, предлагал им «максимально раскрепоститься», избавившись от одежды. «Были поглаживания и страстные взгляды, – сообщили студентки, – но непосредственно до интима не доходило».

Исполняющая обязанности ректора вуза Галина Миленькая сообщила, что сластолюбца отстранили от преподавания.

Свою главную роль «ведомого» главного героя Маэстро, старшего лейтенанта Скворцова, Талашко сыграл в военной драме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»», чем и запомнился. В 2014-м, после майдана, Талашко напомнил о себе, заявив, что «русских я не считал братьями ещё когда снимался у Быкова». А ещё актёр неоднократно заявлял о своих симпатиях Бандере и снимался в социальной рекламе, агитировавшей за войну на Донбассе. Один из таких сюжетов демонстрировал Талашко в роли деда, ветерана войны, внук которого убивает ополченцев – с одобрения увешанного медалями деда-фронтовика.

Примечательно, что разбирательство инициировала супруга президента Украины Елена Зеленская – якобы с подачи «сценариста» (более известного в амплуа скандалиста) Богдана Панкрухина, отыскавшего двух студенток, которых Талашко якобы склонял к интиму. Но Панкрухин уверяет, что обрабатывал известный актёр не только студенток, но и абитуриенток, суля им за ласки и «нарушение личного пространства» беспрепятственное поступление в вуз. «Его голос был решающим», – признаёт Галина Миленькая. Хотя Талашко – обычный преподаватель. «Он творческий человек и его не интересует административная карьера». Тем не менее, по словам Миленькой, накануне Талашко набрал первый курс студентов, и теперь руководство вуза подыскивает преподавателя ему на замену. Сам Талашко не отрицает, что студентки «бывают у него дома», но «актёрские этюды», которые им приходится при этом разыгрывать, с интимом не имеют ничего общего, а лишь «совершенствуют актёрское мастерство» девушек.

Александр Артищенко