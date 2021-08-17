Гениальный актер или баловень судьбы? Тест по ролям Никиты Михалкова

Поклонники уверены, что наследник именитой фамилии – талантливый режиссер и гениальный актер, которому довелось воплотить на экране не один десяток образов. Зрители обожают пересматривать фильмы с участием Никиты Михалкова. “Вокзал для двоих”, “Жестокий романс”, “Раба любви” и многие другие ленты буквально разобрали на цитаты.

Правда, есть и те, кто творчество Михалкова не принимает. Некоторые уверены, что успех пришел к нему только благодаря известной фамилии и связям.

Издание “Дни.ру” подготовило для своих читателей тест. Интересно, насколько хорошо вы знакомы с работами Никиты Михалкова? Делитесь результатами в комментариях и не забудьте отправить друзьям!