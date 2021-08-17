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17.08.2021, 14:02, Разное
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Некоторое время назад в интернет-пространство ворвалась дама с экзотическим именем, ставшая мэром одного северного города. В соцсетях ее расхваливали на все лады. Мол, вот совершенно простой человек вопреки воле правящей партии прошел во власть и начал заботиться о народе. И траты на нужды чиновников урезала, и цены на проезд снизила и дорогие машины мэрии продала… А сама скромная-скромная и ничего-то ей лично не надо, только и думает о народном благе…

Вот только когда начинает литься в СМИ такой обильный поток «патоки с елеем», у меня обостряется подозрительность. Подобно Винни Пуху я начинаю подозревать, что «это ж-ж-ж неспроста». Разумеется, благодарные граждане могут в своих соцсетях похвалить градоначальника, но когда ее массово хвалят люди, живущие в тысячах километров от города, да еще в пабликах никак не связанных с этим регионом, да еще одними и теми же словами, с одними и теми же фотографиями – это уже больше походит на пиар-кампанию. Так что у меня сложилось впечатление, что эта женщина готовится к выходу на свет в качестве федерального политика, а мэрский пост – только ступенька.

Поэтому я решил немного разобраться в ситуации и пообщаться со сторонниками мэра. Вот только плодотворного общения не вышло. Вместо конкретных ответов на вопросы я очень быстро был объявлен продажным агентом власти и послан далеко. Зато из других источников стало известно, что «простая женщина из народа» еще в 2000 году была помощником депутата Госдумы, так что с политикой знакома не понаслышке. Прошумевшее же на всю страну снижение цены на проезд в транспорте составило аж пару рублей и коснулось только нескольких маршрутов, а муниципальные джипы оказались не проданными, а лишь выставленными на продажу, которая не состоялась. И примерно такая же ситуация с остальными громкими инициативами мэра: очень громкие заявления, растиражированные по всей стране, и скромный результат.

Карикатура из интернета
А в начале этого года мэр сложила свои полномочия. По ее словам из-за состояния здоровья, по словам дружественно настроенных журналистов – из-за административного давления со стороны Единой России, по словам критиков – из-за того, что городское хозяйство из-за ее руководства оказалось на грани кризиса.

Как бы там ни было, уже вскоре она вошла в состав одной недавно созданной партии и готовится к участию в осенних выборах в Госдуму. Узнал я об этом, можно сказать, случайно.

Источник: Достало



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