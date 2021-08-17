После падения Ил-112В возбуждено уголовное дело

По факту падения опытного образца Ил-112В в Московской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», – отметила Марковская ТАСС.

Между тем в Минпромторге сообщили, что замглавы ведомства Олег Бочаров возглавит комиссию по выяснению причин крушения.

«Потерпевший крушение борт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Представители министерства незамедлительно выехали на место катастрофы», – добавили в ведомстве.

Напомним, на борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой РФ Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.

Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.