В результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле погибли три человека
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Три человека убиты, десять ранены в результате стрельбы из американского вертолета, пролетавшего над одним из кварталов столицы Афганистана, сообщило афганское агентство Пажвок.
По его данным, выстрелы были произведены над кабульским районом Дех-Сабз. Иные подробности не приводятся, передает ТАСС
Ранее во вторник выстрелы из автоматического оружия были произведены в районе международного аэропорта Кабула.
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