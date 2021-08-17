 

В результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле погибли три человека

17.08.2021, 13:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Три человека убиты, десять ранены в результате стрельбы из американского вертолета, пролетавшего над одним из кварталов столицы Афганистана, сообщило афганское агентство Пажвок.

По его данным, выстрелы были произведены над кабульским районом Дех-Сабз. Иные подробности не приводятся, передает ТАСС

Ранее во вторник выстрелы из автоматического оружия были произведены в районе международного аэропорта Кабула.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

03.03 / В Италии выявили “нигерийский” штамм коронавируса

25.09 / Путин пообещал Севастополю поддержку в решении острых проблем

04.10 / Замену Фокину в ТКГ не ищут, Тищенко не рассматривают – Ермак

05.03 / Побег из Редингской тюрьмы. Бэнкси нарисовал новое граффити на стене знаменитой темницы

17.01 / ОМОН начал вытеснять людей из Внуково. Самолет с Навальным должен приземлиться менее чем через час

21.01 / Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины «Спутник V»

17.07 / В столице Пакистана похитили дочь посла Афганистана, ее пытали несколько часов

20.07 / Сбербанк заблокировал 27 тыс. мошеннических ресурсов

28.08 / В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика