В результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле погибли три человека

Три человека убиты, десять ранены в результате стрельбы из американского вертолета, пролетавшего над одним из кварталов столицы Афганистана, сообщило афганское агентство Пажвок.

По его данным, выстрелы были произведены над кабульским районом Дех-Сабз. Иные подробности не приводятся, передает ТАСС

Ранее во вторник выстрелы из автоматического оружия были произведены в районе международного аэропорта Кабула.