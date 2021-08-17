 

Мнение: Новые европейцы

17.08.2021, 13:36, Разное
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Этим людям повезло. Они не погибли в давке. Они не выпали из самолета на взлете. Их вывезли из Кабула.

Сильно сомневаюсь, что военно-транспортный самолет  американских ВВС доставил этих людей в США. Скорей всего после транзитной пересадки где-то поблизости от Афганистана,  беженцы вскоре услышат: «Добро пожаловать в Европу!».  И, видимо, это новые европейцы. В Афганистан они уже вряд ли вернутся. Похоже, что Европе придется строить новые мечети….

Источник: Ирек Муртазин



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