Мнение: Новые европейцы

Этим людям повезло. Они не погибли в давке. Они не выпали из самолета на взлете. Их вывезли из Кабула.

Сильно сомневаюсь, что военно-транспортный самолет американских ВВС доставил этих людей в США. Скорей всего после транзитной пересадки где-то поблизости от Афганистана, беженцы вскоре услышат: «Добро пожаловать в Европу!». И, видимо, это новые европейцы. В Афганистан они уже вряд ли вернутся. Похоже, что Европе придется строить новые мечети….

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