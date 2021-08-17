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640 афганцев на борту американского военного самолета Boeing C-17.

Самолет американских BBC эвакуировал вчетверо больше людей, чем позволяет его вместимость.

Вечером 15 августа грузовой самолет американских BBC Boeing C-17 Globemaster III успешно эвакуировал на своем борту 640 мирных афганцев в Катар. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на официальных лиц Минобороны США.

По информации Defense One, на борт не планировали пускать такое количество людей. Афганцы самостоятельно прорвались через полуоткрытую рампу C-17, и экипаж принял решение полететь. Фото, на котором множество людей разместились на полу самолета, распространилось в соцсетях.

Фото: Air Force amn/nco/snco / Facebook

Согласно аудиозаписи из кабины пилотов, опубликованной DailyMail, изначально экипаж примерно оценил количество афганцев на борту в 800 человек. После приземления выяснили, что их всего 640.

Это почти рекордное количество для военно-транспортного самолета С-17. В 2013 году Boeing C-17 эвакуировал около 670 человек с Филиппин — это его самый массовый полет.

Накануне в Кабуле приземлился немецкий самолет A400M, чтобы эвакуировать жителей Германии и сотрудников местного посольства. Позже он направится в Ташкент.

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