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17.08.2021, 13:32, Разное
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640 афганцев на борту американского военного самолета Boeing C-17.

Самолет американских BBC эвакуировал вчетверо больше людей, чем позволяет его вместимость.

Вечером 15 августа грузовой самолет американских BBC Boeing C-17 Globemaster III успешно эвакуировал на своем борту 640 мирных афганцев в Катар. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на официальных лиц Минобороны США.

По информации Defense One, на борт не планировали пускать такое количество людей. Афганцы самостоятельно прорвались через полуоткрытую рампу C-17, и экипаж принял решение полететь. Фото, на котором множество людей разместились на полу самолета, распространилось в соцсетях.

Фото: Air Force amn/nco/snco / Facebook

Согласно аудиозаписи из кабины пилотов, опубликованной DailyMail, изначально экипаж примерно оценил количество афганцев на борту в 800 человек. После приземления выяснили, что их всего 640.

Это почти рекордное количество для военно-транспортного самолета С-17. В 2013 году Boeing C-17 эвакуировал около 670 человек с Филиппин — это его самый массовый полет.

Накануне в Кабуле приземлился немецкий самолет A400M, чтобы эвакуировать жителей Германии и сотрудников местного посольства. Позже он направится в Ташкент.

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15 августа боевики «Талибана» без боя взяли Кабул и заявили о намерениях объявить на территории страны Исламский Эмират. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Сторонники движения заявили о полном контроле над Афганистаном и его границами. Единственным вариантом покинуть страну оставался аэропорт Кабула.

Источник: Новая газета



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