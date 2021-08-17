 

Стало известно о массовом увольнении персонала из Apple

17.08.2021, 13:24, Новости дня
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В целом ряде отделов американского гиганта Apple наблюдается массовый отток кадров. Люди увольняются, сообщает агентство Bloomberg. Причем больше всего заявлений подали сотрудники департаментов здравоохранения, облачных технологий и искусственного интеллекта.

Уходят как обычные сотрудники, так и топ-менеджеры. Но в чем причина? Однозначного ответа у экспертов нет, а потому они просто высказывают предположения.

Одним из них является слишком большое количество инженеров, нанятое в Apple. Многие идут работать в эту компанию не столько за большую зарплату, сколько за тем, чтобы реализовать свой профессиональный потенциал. Но в таких условиях ожидать этого не приходится. Другая версия состоит в том, что многие просто не захотели возвращаться с удаленной работы в офисы.



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