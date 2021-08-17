 

Глава МИД Германии сообщил, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется

17.08.2021, 13:20, Новости дня
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По его словам, военнослужащие бундесвера сейчас охраняют подъезды к аэропорту. Маас ожидает, что сегодня немецкие самолеты проведут эвакуационные рейсы, в связи с этим посольство ФРГ связалось с первой группой лиц, которых планируют забрать из Кабула. 

“Целью является создание стабильного авиасообщения, чтобы граждане Германии, местные силы и другие лица, подлежащие защите, могли быть безопасно доставлены в Германию”, – добавил он. 

Германия для эвакуации граждан отправила в Афганистан четыре военных самолета. 

Ziel ist der Aufbau einer stabilen #Luftbrücke, um so deutsche Staatsangehörige, Ortskräfte und andere zu schützende Personen sicher nach Deutschland zu bringen. (2/2)

— Heiko Maas * (@HeikoMaas) August 17, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Уехать из Афганистана хотят еще как минимум 120 украинцев с семьями. В аэропорту Кабула стоит самолет, который должен из эвакуировать, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту. 

Кроме того, по информации “24 канала”, 12 украинских военных находятся на американской военной базе, которую взял под контроль “Талибан”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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