“Укрзалізниця” повысила тарифы на грузовые перевозки не с 1 сентября, как собиралась, а с сегодня – СМИ

“В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 11.08.2021 №418, начиная с 00 часов 17.08.2021, расчет платы за грузовые перевозки производится по тарифам Сборника тарифов с применением коэффициентов для: грузов 1 класса – с 17.08.2021 – 1,831; с 01.01.2022 – 2,204; 2 класса – с 17.08.2021 – 2,613; с 01.01.2022 – 2,782, 3 класса – с 17.08.2021 – 3,722; с 01.01.2022 – 3,722”, – цитируют журналисты документ.

Они делают вывод, что тарифы начали двухэтапный цикл повышения, в итоге цены вырастут на 30%.

“Как известно, за 10 последних лет тарифы уже выросли на 195%, без учета последнего подорожания”, – сказано в сообщении агентства.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

В ЕBA заявили, что система тарифов “Укрзалізниці” нуждается в комплексном пересмотре, а не точечном повышении цен.

В Американской торговой палате отметили, что непонятной остается цель повышения тарифов, так как в финансовом плане компании нет убытков от грузовых перевозок.

О необходимости провести реформу “Укрзалізниці” и построить прозрачную систему тарифообразования заявляла британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young.

Запланированное “Укрзалізницею” повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркивал, что после каждого повышения тарифов “Укрзалізниця” теряет грузы.

Постоянного руководителя в “Укрзалізниці” нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Сейчас врио главы правления – Александр Камышин, который до этого был советником министра инфраструктуры Украины.

По итогам прошлого года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

—