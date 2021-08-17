Боевики на Донбассе начали активно минировать территорию возле линии разграничения – украинская разведка

“11 августа из России прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами. На прошлой неделе осуществлялось интенсивное минирование прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, которые запрещены международными конвенциями. Минно-взрывные заграждения устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов”, – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, интенсивное минирование местности не только несет угрозу безопасности гражданского населения, но и приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2171591702982540

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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