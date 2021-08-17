Ученые: Воспалительное заболевание кишечника и диабет могут удвоить риск деменции

Исследователи сообщают, что удвоить риски возникновения деменции может воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) и диабет. Работу опубликовали в издании Gut.

Риски развития слабоумия увеличиваются с возрастом. Исследования показывают, что у 5,5% людей с ВЗК, развивалось слабоумие, в сравнении с 1,5% добровольцев без ВЗК. Но если учитывать другие потенциально влияющие факторы, включая сопутствующие болезни и возраст, вероятность возникновения деменции у больных с ВЗК была в 2,54 раза выше, чем у людей без болезни.

Результаты специалистов предполагают о существовании тесной взаимосвязи между ВЗК и нейрокогнитивным снижением. Доктор Бин Чжан сообщает, что эксперты установили увеличение рисков деменции с течением времени, что коррелирует с хроническим диагнозом ВЗК.

Также исследователи доказали, что высокий сахар тоже провоцирует возникновение деменции. Взаимосвязь подтвердили работы ученых, которые в 1985-1988 годах создали группу, куда вошло 10 308 участников возрастом от 35 до 55 лет. Информацию о влиянии диабета получили в возрасте 55, 60 и 70 лет. С 1985 по 2019 год среди участников зафиксировали 10 эпизодов диабета и 639 фактов деменции.

Причины, из-за которых диабет приводит к заболеванию – это воздействие высокого сахара в крови на сердце, так как это связано со здоровьем мозга. Болезнь сердца и высокое давление связывают с инсультом, который тоже ведет к деменции. Другой показатель обусловлен понижением уровня глюкозы, который бывает при диабете. Контролирование сахара уменьшает риск болезней сердца, но также может привести к утрате памяти и деменции. Исследователи считают, что причина в том, что низкие показатели сахара ведут к повреждениям гиппокампа, который отвечает за консолидацию памяти.

Доктора считают, что люди могут сами снижать риск диабета и дальнейшее появление деменции. Эксперты советуют заниматься спортом, придерживаться здорового рациона и следить за своим здоровьем.

Источник: www.medikforum.ru