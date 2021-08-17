Скандалы: «Восточный» разместился на бирже труда

Совкомбанк уволил половину сотрудников приобретенного в апреле банка, оставив 4 тысячи финансовых специалистов без работы

Как следует из раскрытия ежеквартального отчета по ценным бумагам банка «Восточный», его среднесписочная численность персонала на конец первого полугодия сократилась с 8,3 тыс. до 5,8 тыс. человек. В Совкомбанке, который закрыл сделку по покупке «Восточного» в апреле, подтвердили, что по состоянию на 1 августа сократили 50% персонала банка. Еще 30% сотрудников перешли на работу в Совкомбанк, а 20% продолжают работать в «Восточном».

Процесс присоединения «Восточного» к Совкомбанку завершится в начале 2022 года, говорится в отчете. Наибольшая часть сети банка расположена на Дальнем Востоке и в Сибири. Как следует из информации на сайте, уже 222 отделения перешли под бренд Совкомбанка (на конец первого квартала в сети «Восточного» было восемь филиалов и 539 офисов.— “Ъ”).

Большинство топ-менеджеров уже покинули банк («Восточный».— “Ъ”), но там огромная сила на местах в людях, в специалистах среднего звена, в продавцах по всей стране — Сергей Хотимский, первый зампред Совкомбанка, в интервью РБК, 30 апреля

Эксперты в целом позитивно оценивают столь масштабные сокращения. «На прибыль Совкомбанка такое сокращение персонала повлияет незначительно, он довольно крупный,— указывает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Дмитрий Васильев.— Однако с операционной точки зрения проделана большая работа». Помимо расходов на выплату компенсаций у Совкомбанка также могут быть затраты на интеграцию операционных систем банков, расходы на ребрендинг отделений «Восточного», которые банк оставит, добавил господин Васильев.

По словам вице-президента Moody’s Ольги Ульяновой, сокращение персонала в моменте повысит расходы Совкомбанка на выплату компенсаций, но в будущем по объединенному банку выльется в экономию расходов на сотрудников. «Совкомбанк начал с сокращения бэк-офиса «Восточного», а персонал, который работает непосредственно с клиентами, подвергся сокращениям в меньшей степени,— поясняет эксперт.— Это вполне рациональный подход, учитывая, что основной бизнес «Восточного» — розница — продолжает приносить доход».

Уже в среднесрочной перспективе сокращение персонала «будет иметь положительной эффект в виде снижения операционных расходов и роста эффективности объединенного бизнеса», соглашается и старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Найти работу бывшим сотрудникам «Восточного» будет непросто, считают эксперты.

Сейчас многие банки взяли курс на сокращение издержек, в том числе они сокращают и персонал, говорит руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Это делается за счет повышения эффективности процессов, их автоматизации и цифровизации. «Кроме того, многие банки также ускорили свои программы оптимизации сетей. Таким образом, многие сотрудники банков сейчас попадают под сокращения, а ситуация на рынке труда складывается не в их пользу,— отмечает эксперт.— С другой стороны, банки активно набирают кадры для ИТ-подразделений, в том числе на низкие позиции, а также на позиции, которые связаны с внедрением изменений».

По оценке госпожи Раковой, на региональном рынке труда ситуация «чуть лучше»: многие банки «экспериментируют с гибридными форматами занятости и нанимают сотрудников в регионах на удаленную работу, например для поддержки операций». Именно в этих областях банковского бизнеса сокращенным сотрудникам имеет смысл рассматривать вакансии, полагает эксперт.

В то же время партнер Deloitte в СНГ Андрей Нагурный обращает внимание на то, что на Дальнем Востоке филиальная сеть банков почти не растет, поэтому большей части местных сотрудников «Восточного» будет непросто найти аналогичную работу. Однако, добавляет эксперт, переход на дистанционную работу «дает дополнительные возможности».

Ольга Шерункова