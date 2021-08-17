Скандалы: Белоножко и Якушкин подставили экс-помощницу Дворковича

Анастасии Алексеевой вменили взятки в виде туристических поездок в Таиланд и Доминиканскую Республику

До 23 августа Басманный суд Москвы по ходатайству СКР ограничил срок ознакомления с материалами дела Анастасии Алексеевой, бывшего помощника экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича. По данным следствия, занимая эту должность, госпожа Алексеева получила в 2016 году в виде взяток две дорогостоящие туристические путевки, слетав за чужой счет на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику.

Взяткодателями, по материалам дела, выступили руководители двух фармацевтических компаний, добивавшихся от чиновницы невключения их препаратов для похудения в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Впрочем, в итоге фармацевтов перевели в разряд свидетелей, прекратив их уголовное преследование.

Ходатайство об ограничении Анастасии Алексеевой во времени для изучения материалов дела было подано СКР еще в начале августа, но его откладывали, в том числе «из-за неявки сторон». Вчера явились все, и в течение двух часов представитель Следственного комитета России и адвокат Анастасии Алексеевой Елена Машукова спорили о том, затягивает ли подследственная процедуру ознакомления с делом или имеет место несогласованность в действиях самого СКР. Например, указывала защита, следствие якобы не предоставляло вовремя нужные тома дела и в нужном объеме. Следователь настаивал на проволочках со стороны самой обвиняемой. Прокурор поддержал мнение следователей. В результате после долгих прений суд ограничил Анастасию Алексееву в ознакомлении с материалами, как и просил представитель СКР, сроком до 23 августа включительно.

После заседания Елена Машукова отметила, что в уголовном деле 17 томов и 27 электронных носителей.

«Мы, разумеется, будем обжаловать постановление суда. Что касается действий следствия по ограничению, то уже на сегодняшний день очевидно, что именно в вещественных доказательствах имеются сведения, указывающие на непричастность Анастасии Алексеевой к инкриминируемым ей преступлениям!»

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2020 года. А вскоре подозреваемым в даче взяток — советнику гендиректора АО «Р-Фарм» Вадиму Белоножко и директору по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максиму Якушкину (с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус») — предъявили обвинения по ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Следствие полагало, что именно они передали госпоже Алексеевой через своего знакомого гражданина США и директора по развитию бизнеса в компании «ХимРар» Евгения Спектора две дорогостоящие путевки с авиабилетами, на которые было потрачено 4 млн руб. Одну Анастасия Алексеева, по материалам дела, получила под Новый год и благодаря этому отдохнула на зимних каникулах в Таиланде. А другую — перед майскими праздниками, слетав в Доминиканскую Республику.

В СКР уверены, что за этот дорогостоящий отдых госпожа Алексеева (на момент задержания она являлась также советником заместителя председателя фонда «Сколково») должна была посодействовать невнесению в «список подлежащих предметно-количественному учету» двух дорогостоящих препаратов для снижения веса — «Редуксин» и «Редуксин-Лайт», производимых компаниями господ Белоножко и Якушкина.

Стоит заметить, что после задержания фармацевты Вадим Белоножко и Максим Якушкин сразу признали вину, пойдя на сотрудничество со следствием.

Поэтому в отношении них следствие ограничилось подпиской о невыезде. А в отношении Евгения Спектора и Анастасии Алексеевой, отказавшихся признать себя виновными, по ходатайству следствия суд в качестве меры пресечения избрал заключение под стражу.

Посидев какое-то время в СИЗО, американец изменил свою позицию — признал вину по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере) и решил сотрудничать со следствием. В результате его дело было выделено в отдельное производство и в июне этого года рассмотрено Останкинским райсудом Москвы. Тот признал Евгения Спектора виновным в посредничестве в даче взятки госпоже Алексеевой и приговорил американца к четырем годам колонии строгого режима с назначением ему штрафа в размере трехкратной суммы взятки — 14,1 млн руб.

Между тем весной этого года в СКР решили изменить процессуальный статус господ Белоножко и Якушкина, прекратив в отношении них уголовное преследование. Теперь фармацевты проходят по делу в качестве свидетелей. Таким образом в уголовном деле осталась лишь Анастасия Алексеева, которая продолжает отрицать вину в получении путевок в качестве взяток. Она утверждает, что путевки ей подарил Евгений Спектор, с которым у нее были хорошие личные отношения. При этом, утверждает обвиняемая, никто от нее не требовал содействия невнесению препаратов для похудения в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

В июне этого года предварительное следствие было завершено, а обвиняемая приступила к ознакомлению с материалами расследования.

Алексей Соковнин