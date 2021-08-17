 

Коллектив ветеранов Афганистана начинает тур по США

17.08.2021, 13:11, Разное
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Коллектив Пентагона в составе Ансамбля песни и пляски корпуса морской пехоты начинает тур по стране в поддержку ветеранов Афганистана.

Первый концерт группы The Marines пройдет в Вашингтоне в конце августа. Тур коллектива ветеранов боевых действий в Афганистане завершится в Лос-Анджелесе в ноябре. Все собранные на концертах средства будут направлены на поддержку морских-пехотинцев США, отдавших долг демократии в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. 

Репертуар группы включает в себя композиции в жанрах военно-патриотических и авторских песен, кантри и хард-рока.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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