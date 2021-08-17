Всем депутатам — пример – Личное мнение

Где-то через месяц — выборы в Думу. К депутатам в нашей стране относятся неоднозначно.

Да чего уж греха таить? Многие даже плохо относятся. Уедет в Москву их избранник из региона, сядет в зале заседаний на хорошую зарплату и пропал. Поминай, как звали.



Фото: Соцсети

Нужен ли такой депутат региону? Какая от него польза? Что он сделал своей малой родине. Зачем его избирали, время тратили?

С какой целью он вообще сейчас в Москве на казённых харчах?

Есть исключения, конечно. Один из них — верный путинец, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин приехал в Москву из Саратова, но до сих пор курирует свой регион.

Казалось бы, что ему нужно в Саратове, куда он мог бы никогда не возвращаться? Однако вся Саратовская область — под ним. Спикер Думы два-три раза в месяц находится в своём регионе, участвует в его хозяйственной деятельности.



Фото: Соцсети

Пожалуй, нет ни одного социального или коммунального объекта в области, который бы Володин не держал под личным контролем.

И далеко не самый богатый регион с таким вниманием своего депутата живёт сейчас лучше богатейших и нефтеносных областей страны. Люди живут.

Володин придумал и осуществил идеальную схему — берёт под крыло социальный объект (бассейн, школу, поликлинику и так далее), вкладывает туда личные средства, а потом укоряющим взглядом взывает к совести местных чиновников и крупных предприятий — те тоже начинают помогать.

А куда им деваться, если Володин лично всё проверяет?



Фото: Соцсети

В результате народ в Саратове имеет развитую инфраструктуру, хорошие дороги, новые школы и поликлиники, спортивные объекты и дворы с детскими площадками. Если сравнить Саратовскую область со многими другими регионами, то будто разные — нет, не области! — будто разные страны.

Если бы так своим регионом занимался каждый депутат, проблем бы в стране не осталось. Не знаю, будет ли избираться Володин в этот раз или уйдёт, но Саратовскую область, я уверена, без своего внимания он не оставит.

К чему я это рассказала? Да просто показала, каким должен быть депутат.

К сожалению, некоторых депутатов не то, что по фамилии, в лицо свои же избиратели не знают.

А вы знаете своего депутата? Кто он? Что для вашего города сделал? Скажите хотя бы, как зовут-то его — помните? Голосовать за кого собрались?

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