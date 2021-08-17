Россиянин оказался одним из лидеров колумбийского наркокартеля

В Колумбии задержали одного из предполагаемых лидеров международной группировки контрабандистов, ввозивших наркотики из Южной Америки в Россию, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУНК МВД совместно с коллегами из НЦБ Интерпола МВД РФ и УМС МВД при содействии иностранных партнеров проведены мероприятия в рамках операции «Курская дуга». В городе Медельин Республики Колумбия задержан один из предполагаемых лидеров преступного сообщества», – цитирует Волк ТАСС.

По ее словам, задержанный – российский гражданин, он подозревается создании канала контрабанды произведенных в Южной Америке наркотиков через Испанию в Россию для продажи. «В настоящее время полицейские устанавливают его возможные связи с колумбийскими наркокартелями», – заключила она.