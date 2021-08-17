Испания захотела «поддержать» Россию по делу ЮКОСа в США

Испания решила «поддержать» Россию по делу бывших акционеров компании ЮКОС в апелляционном суде американского столичного округа Колумбия, так как королевству невыгодно появление прецедентов по взысканию имущества, сообщают местные СМИ.

Газета El Confidencial пишет со ссылкой на судебные источники, что Испания решила выступить в качестве «друга суда» (amicus curiae), то есть предоставить суду информацию по делу, хотя сама формально стороной спора не является, передает ТАСС.

Указывается, что Испании «выгодно отсутствие прецедентов по взысканию (имущества), что могло бы ускорить (рассмотрение) дел против испанского государства».

По версии издания, королевство обратилось за услугами в американскую юридическую фирму Foley Hoag LLP. При этом экс-акционеры ЮКОСа попросили суд не принимать во внимание аргументы Испании, так как, по их версии, ее мотивация в данном деле заключается в защите собственных интересов.

В свою очередь позиция королевства состоит в том, что суд округа Колумбия не должен подтверждать арбитражное решение против России, учитывая параллельный процесс в Нидерландах.

В 2020 году судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл решила приостановить рассмотрение этого дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа 24 сентября, ранее сообщал официальный представитель инстанции Теа Тьердема. До этого было опубликовано заключение генерального прокурора Пола Власа, в котором он рекомендует отклонить кассационную жалобу РФ и тем самым оставить в силе арбитражное решение о выплате Москвой более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

В ответ на это в Минюсте выразили надежду, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права.

В апреле Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России, а также о том, как «дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды.