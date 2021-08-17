 

В Киеве суд дал 9,5 лет тюрьмы фотографу за создание порнографических фото с девятилетней девочкой

17.08.2021, 12:26, Новости дня
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В апреле 2021 года 38-летний фотограф совершил развратные действия в отношении девятилетней девочки, принуждал ее к созданию детской порнографии и хранил фото и видео детской порнографии.

В суде обвиняемый полностью признал вину в совершении уголовных преступлений, которые ему инкриминируются, и согласился на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном порядке.  

Обвиняемого также лишили права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком натри года

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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