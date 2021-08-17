 

“Такая стройная”, “Как вы похудели!” Участница “Танцев со звездами” накануне премьеры шоу восхитила стройностью. Фото до и после

17.08.2021, 12:26, Новости дня
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“Вот умеет [коллега] Вера Кекелия сфоткать так, будто я жена олигарха, которая когда-то заберет у него бизнес”, – подписала фото актриса. 

“Как вы похудели!” – отреагировали в сети на новые фото артистки.

“Стройняшка”, – прокомментировали публикацию поклонники.

“Роскошь, конечно”, – оценили снимки фолловеры. 

“Настя, ты такая умничка! Такая стала стройная! Супер”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Анастасия Оруджова (@orudjova_nastya)

Ранее Оруджова выглядела вот так.

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Публикация от Анастасия Оруджова (@orudjova_nastya)

ааа

Контекст:

Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в “Женском квартале”, актриса является участницей проектов “Лига смеха” и “Игры приколов”. 26 июля 2021 года стало известно, что Оруджова будет принимать участие в шоу “Танцы со звездами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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