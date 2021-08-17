“Такая стройная”, “Как вы похудели!” Участница “Танцев со звездами” накануне премьеры шоу восхитила стройностью. Фото до и после
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“Вот умеет [коллега] Вера Кекелия сфоткать так, будто я жена олигарха, которая когда-то заберет у него бизнес”, – подписала фото актриса.
“Как вы похудели!” – отреагировали в сети на новые фото артистки.
“Стройняшка”, – прокомментировали публикацию поклонники.
“Роскошь, конечно”, – оценили снимки фолловеры.
“Настя, ты такая умничка! Такая стала стройная! Супер”, – написали в комментариях подписчики.
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Ранее Оруджова выглядела вот так.
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ааа
Контекст:
Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в “Женском квартале”, актриса является участницей проектов “Лига смеха” и “Игры приколов”. 26 июля 2021 года стало известно, что Оруджова будет принимать участие в шоу “Танцы со звездами”.
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