“У Насти ноги в синяках?”, “Капец”, Потапа не узнать”. Сеть взорвалась обсуждениями Потапа и Каменских в гостях у Осадчей и Горбунова

“Праздник накануне рождения ребенка”, – написал он. Горбунов сопроводил пост хештегами “бейби шауэр”, “кумовья”, “друзья”.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“О боже, Потапа не узнать”, – отметила подписчица lida.matsko.

“Потапу совсем не идет седая борода. Он выглядит старше Горбунова! А откуда у Насти на ногах синяки?” – спросила alinazubenko67.

“У Насти ноги в синяках?” – задала вопрос alexsandra__nova.

“Я тоже заметила”, – ответила ей dinastarodyb_.

“А ноги у Каменских капец”, – добавила yana_1403_.

“Очень красивая Катюша! Я думаю, Настя будет тоже очень красивой! Одним словом, кумовья!” – прокомментировала m_irina_m19.

Контекст:

Осадчая также показала, как проходил праздник бейби шауэр. Буквально в переводе с английского это “младенческий душ”. Этот праздник для будущей мамы в честь ребенка, который вскоре должен родиться. Эта традция происходит из США.

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка. 9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.

Горбунова и Осадчей есть четырехлетний сын Иван. Его крестными являются Потап и телеведущая Маша Ефросинина. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына.

У Осадчей есть также ребенок от прошлых отношений – 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

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