 

Анна Хилькевич из-за срыва отдыха в Сочи может потерять 400 тысяч рублей

17.08.2021, 12:24, Разное
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В своем микроблоге Instagram в разделе Stories Анна Хилькевич пояснила о том, что ее планы на отпуск теперь под большим вопросом. Из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло в Сочи, она может потерять 400 тысяч рублей, так как взяла «невозвратные» билеты на всю семью.
Перед актрисой теперь стоит выбор: ехать на отечественный курорт или нет. Дело в том, что с собой необходимо иметь прививочный сертификат, либо по приезду подписать документ, что в ближайшие три дня будет проведена вакцинация. Однако Анна Хилькевич и ее родные уже переболели COVID-19 и имеют антитела. Если они не согласятся делать прививки в Сочи, то потеряют 400 тысяч рублей, потраченные на четыре билета.

При этом, знаменитость достаточно спокойно относится к возникшей ситуации. С началом пандемии артистка привыкла у тому, что можно ожидать «любые повороты судьбы». По словам Анны Хилькевич, в начале карантина она немного паниковала. Больше всего она беспокоилась за свою внешность и то, как будет выглядеть без окрашивания, маникюра и ежедневных косметологических процедур. Оказалось, что не все так страшно, так как за период самоизоляции ее кожа и ногти отдохнули. Кроме этого, актриса вернулась к привычному рациону и больше стала употреблять овощей и медленных углеводов.

Источник: 7days.ru



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