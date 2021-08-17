Newsweek – после падения Кабула Трамп призвал Байдена «уйти с позором»

Джо Байдену «пора уйти с позором, после того что он допустил в Афганистане», заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. По мнению бывшего президента, события в Афганистане, последовавшие за выводом войск США и союзников из страны, «войдут в историю как одно из величайших поражений в американской истории».



Reuters

После того как в воскресенье 15 августа «Талибан»* захватил Афганистан, бывший президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена «уйти с позором», пишет Newsweek.

«Джо Байдену пора уйти с позором после того, что он допустил в Афганистане наряду с ужасным ростом заболеваемости COVID-19, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой», — отметил экс-глава Белого дома. Также Трамп добавил, что отставка Байдена «не должна быть особой проблемой, потому что он изначально не был законно избран».

В другом заявлении Трамп выразил уверенность, что события в Афганистане, последовавшие за выводом войск США и союзников из страны, «войдут в историю как одно из величайших поражений в американской истории».

Как напоминает издание, в воскресенье талибы, захватившие большую часть страны за чуть более недели, вошли в столицу Кабул. Американские военные и дипломаты и многие афганцы поспешили в аэропорт, чтобы покинуть страну. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в Таджикистан. Как ожидается, в скором времени талибы должны будут объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Newsweek подчёркивает, что решение о выводе войск было принято ещё администрацией Дональда Трампа, но реализацией этой миссии занялась команда Байдена. Как заявили американские власти в прошлом месяце, уже к 31 августу вывод будет завершён.

Обеспокоенность в отношении процесса вывода войск в политических кругах США выражали и демократы, и республиканцы. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что президент Байден, «похоже, не осознаёт угрозу, которую будет представлять Афганистан под властью «Талибана». Член палаты представителей демократка и «непоколебимый союзник Белого дома» Дебби Дингелл в интервью каналу MSNBC сравнила происходящее в Кабуле с падением Сайгона в Южном Вьетнаме в 1975 году. А отставной генерал и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал поражение афганского правительства «катастрофическим» для США и всего остального мира.

Сам Байден в субботнем заявлении объяснил, что «бесконечное присутствие американских войск в гражданской войне в чужой стране было» для него «недопустимым». Также американский лидер раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за сделку с талибами, которая обеспечила им «наиболее сильную позицию в военном отношении с 2001 года», и назначение 1 мая 2021 года окончательным сроком вывода войск США.

«Когда я занял пост президента, передо мной встал выбор: следовать условиям сделки и с небольшой задержкой безопасно вывести наши войска и силы наших союзников или нарастить наше присутствие и отправить больше американских военных снова сражаться в гражданской войне другого государства», — заявил глава Белого дома. Также он пообещал направить 5 тыс. военных для содействия безопасной эвакуации оставшихся в стране американцев и сил союзников. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье отметил, что Америка пригрозила талибам «оперативными и решительными ответными мерами», если те попытаются препятствовать эвакуации.

В своём заявлении в пятницу 13 августа Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию в Афганистане как «трагический хаос» и поинтересовался: «Уже скучаете по мне?»

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.