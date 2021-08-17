 

BFM TV – «немного как на «Титанике» — француженка об эвакуации из Афганистана

17.08.2021, 12:22, Новости дня
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Француженка Виктория Фонтан, которая ждёт эвакуации из Кабула в убежище вместе с другими иностранцами, сравнила в интервью BFM TV свои ощущения с тем, как себя чувствовали пассажиры «Титаника»: неизвестно, кто из них сможет спастись. Сотрудница Американского университета в Афганистане, она оставалась в столице, чтобы помочь студентам уехать до прихода Талибана, и теперь старается сохранять спокойствие.

ВИКТОРИЯ ФОНТАН, заместитель директора Американского университета в Афганистане: Я по-прежнему нахожусь в том же лагере частной охранной компании около аэропорта. Ситуация по-прежнему напряжённая. Последняя группа наших студентов из Непала наконец вернулась  домой. Они прошли пять контрольно-пропускных пунктов под контролем Талибана*, но Талибан их пропустил, так что сейчас они в безопасности.

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: А у вас есть какая-нибудь информация о дальнейших событиях? Когда вы вернётесь во Францию и как это будет происходить?

ВИКТОРИЯ ФОНТАН: Самолёт прибыл, так что я до сегодняшнего вечера должна добраться до места, где собираются все французы. Проблема в том, что моя частная охранная компания не осмеливается появляться на улице: они отвезли непальцев и больше не хотят выходить. Так что, вопреки всем ожиданиям, их лидер, чей дедушка великий политический и религиозный лидер, попробует сам меня переправить или в посольство Франции, или на место сбора. Вот мой единственный выход, на данный момент это мой единственный выход, потому что вертолётов нет.

ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: Вы волнуетесь?

ВИКТОРИЯ ФОНТАН: Нет, выбора нет. Здесь, где я нахожусь, огромное количество жителей разных стран, и я знаю, как бы это сказать, что мы все в одной лодке. Мы себя ощущаем немного как на «Титанике»: не знаем, кто выберется, а кто нет, и ждём. Надо сохранять хладнокровие и спокойствие и продолжать помогать нашим коллегам-студентам, которые также здесь и подвергаются гораздо большей опасности, чем мы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Дата выхода в эфир 16 августа 2021 года.



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