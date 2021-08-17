Кадыров о событиях в Афганистане: Америка придумала аферу против мусульман

В минувшее воскресенье, 15 августа, террористическое движение “Талибан*” после штурма Кабула фактически захватило власть в Афганистане. Глава государства сбежал из страны, а правительство сложило свои полномочия перед вооруженными повстанцами.

Государственный переворот стал возможен после вывода из исламской республики американских войск, которые многие годы контролировали ситуацию в стране. Коммутируя эти события, чеченский лидер Рамзан Кадыров обвинил США в афере против мусульман.

Как сообщает RT, глава Чеченской Республики записал обращение через инстаграм-аккаунт своего сына Адама. Кадыров обещал остановить всех, “кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу”, если будет отдан соответствующий приказ.

Политик призвал союзников России укреплять государственные границы и быть готовыми к худущему. Он подчеркнул, что “узбеки, киргизы, таджики и туркмены должны быть начеку”. По мнению Кадырова, действия американцев в Афганистане – это афера против мусульман.

Лидер Чечни отметил, что в исламской республике уже погибло более двух миллионов мирных жителей. По его словам, обычные граждане там страдают уже десятки лет. Кадыров заявил, что талибы* являются американским проектом. Он возмутился тем, что США обещали не покидать регион, но в итоге “бросили всех и сбежали” из Афганистана.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.