Мнение: Капитализм и право на ремонт

Хоть борцы за природу и являются по отношению к человечеству пятой колонной, ратующей за снижение уровня жизни населения и за его физическое сокращение, иногда их идеи парадоксальным образом улучшают окружающий мир. В Европе сейчас принимают закон за законом, чтобы обязать производителей мобильников и прочих товаров сделать их изделия… ремонтопригодными:

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/571892/

В Европе понемногу планируют сделать ремонт техники регулируемой отраслью, которая, к тому же, еще и выгодна для потребителей. Последних законодатели надеются приучить к культуре повторного использования.

На данный момент сильнее всех продвинулась в вопросе осознанного ремонта и реутилизации Франция. В этой стране в начале года ввели требование, согласно которому практически все производители и импортеры техники должны указывать на упаковке своих устройств индекс ремонтопригодности (такой индекс популяризует iFixit). В индекс входят несколько важных факторов, включая, собственно ремонтопригодность, доступность запчастей, документации и некоторых других элементов. Сейчас индекс рассчитывается для смартфонов, ПК, ТВ, стиральных машин и почему-то газонокосилок, но с течением времени список будет пополняться.

Большой вклад в продвижение идей ремонта делает корпорация Эппл. Она ведёт себя просто отвратительно — намеренно делает свои продукты несовместимыми и ненадёжными, судится с ремонтными мастерскими, чинящими айфоны. Приводя в чувство этих комбинаторов, законодатели зарабатывают политические очки.

Направление движения законодательной мысли понятно. Во-первых, там, где только это возможно, устройства должны быть стандартными: к примеру, иметь один тип зарядки, единый для всех мобильных телефонов. В Евросоюзе нестандартные зарядки собираются запретить уже этой осенью:

https://ria.ru/20210813/zaryadka-1745602179.html

Стандартизация — очень капиталистическая по духу идея. В основе свободного рынка лежит конкуренция, а для хорошей конкуренции нужны чёткие правила игры, чтобы покупатель мог, и выбирать с открытыми глазами, сравнивая подобное с подобным, и без потерь заменять один товар другим.

Общество от такой конкуренции серьёзно выигрывает, причём не только потому, что конкуренция двигает цены вниз. Когда покупатель может легко сравнить товары разных производителей, производители вынуждены сильнее вкладываться в качество и меньше полагаться на рекламные трюки.

То же самое относится и к ремонту. Сейчас производителю выгодно делать одноразовые вещи, двигая продажи за счёт раздутых рекламных бюджетов. Производитель, который сделает надёжный электрочайник, проиграет конкуренцию, так как его чайник будет на 20% дороже, и, следовательно, на рекламу останется меньше денег. Если же производители будут обязаны обеспечивать ремонт на протяжении всего срока жизни изделия, будь то 7 лет или 15 лет, производить одноразовые вещи станет невыгодно.

Лично я с нетерпением жду, когда эти законы применят к автомобилям. Полагаю, надо сделать так:

1. Продаёшь автомобиль, продавай и запчасти к нему, причём по нормальной цене и без фокусов в духе «масляный насос отдельно не продаётся, покупайте двигатель целиком».

2. Продаёшь автомобиль, выкладывай в общий доступ детальное, хорошо иллюстрированное руководство по ремонту, а также включай в ассортимент нужные для ремонта инструменты.

3. За один год до снятия автомобиля с продажи выкладывай в общий доступ все чертежи по производству деталей для него, чтобы третьи фирмы могли начать их производить.

4. Согласуй все стандарты с сообществом, чтобы, например, бачок омывателя от лады ларгус можно было без доработки установить на тойоту кэмри. Нет никаких инженерных причин, мешающих производителям согласовать друг с другом размеры разъёмов и креплений подобно тому, как это сделано в айбиэм-совместимых компьютерах.

Разумеется, всё вышеперечисленное относится не только к автомобилям, но и ко всем остальным товарам. Максимальная стандартизация и принуждение к ремонтопригодности — вот два действия, при помощи которых можно перейти от экономики хлама к экономике качественных и недорогих товаров, передающихся по наследству от деда к внуку.

Повторюсь, в основе капитализма лежит идея честной и выгодной обществу конкуренции. Если кто-то пытается уклониться от конкуренции, делая закрытые экосистемы или выставляя на полки молоко в пакетах по 900 грамм, прямая обязанность государства — прийти на рынок, чтобы жёсткой рукой установить там выгодные обществу правила игры.