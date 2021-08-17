В ЕР займутся проверкой готовности школ к учебному году

Депутаты, родители и руководство школ начнут проверять безопасность учебных учреждений, качество ремонта, организацию питания, готовность оборудования, библиотек и спортзалов в рамках проекта «Единой России» «Школа», сообщил секретарь генерального совета партии, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Там, где будут выявлены недостатки, парламентарии от «Единой России» примут участие в их устранении, цитирует Турчака сайт ЕР.

«С сегодняшнего дня депутаты вместе с родителями и администрациями школы должны оценить готовность всех школ в стране, а их более 40 тысяч, к учебному году», – рассказал он.

До 1 сентября парламентарии от «Единой России» проинформируют родителей о том, как учтены их замечания, что и когда конкретно будет сделано.

«Также мы рекомендуем нашим депутатам встретится с педагогами, провести условный «разговор в учительской», принять участие в августовских педсоветах», – указал Турчак.

Кроме того, проходит традиционная ежегодная акция «Собери ребенка в школу». Активисты единого волонтерского штаба помогут подготовиться к началу учебного года ребятам из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, соберут для них школьные товары и канцелярские принадлежности.