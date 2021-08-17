Озвучены предполагаемые причины крушения Ил-112В

Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.

«Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», – сообщил источник ТАСС.

Тем временем Ростех создает комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В.

«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке», – сообщили в Ростехе.

Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. Экипаж, по предварительным данным, погиб.