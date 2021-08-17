Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девочки

80-летнего американского певца и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней девочкой, совершенном в 1965 году. Иск был подан 13 августа в Верховный суд штата Нью-Йорк от лица жительницы Гринвича, штат Коннектикут, которая фигурирует в судебных документах как J.C. (Джей Си).

Якобы женщина подвергалась насилию со стороны Дилана в гостиничном номере отеля “Челси” на Манхэттене в течение шести недель между апрелем и маем 1965 года, когда ей было 12 лет, а музыканту – 23 года. К тому же все это происходило, когда она была в алкогольном и наркотическом опьянении.

Боб Дилан использовал свой статус и известность, ухаживая за J.C., чтобы завоевать ее доверие и получить над ней контроль в рамках своего плана по сексуальному домогательству, и снабжал J.C. алкоголем и наркотиками и несколько раз изнасиловал, – говорится в иске.

По словам ее адвокатов, J.C. “продолжает испытывать страдания от эмоциональных и физических травм, включая серьезные и тяжелые психические расстройства, мучения, унижение и смущение, а также экономические потери”. Сумму желаемой компенсации она не указала, отдав право решать суду присяжных. Представитель Боба Дилана в беседе с изданием Pitchfork опроверг обвинения по делу 56-летней давности и заявил, что это будет оспорено:

Заявление 56-летней давности не соответствует действительности, и мы намерены решительно его оспаривать. Мы с нетерпением ждем встречи в суде. Мы опровергнем эти заявления, – сказал он.

Хотя по законам штата Нью-Йорк это не запрещено: с 2019 года в течение двух лет можно подать иск о насилии над детьми без срока давности, а заявление на Дилана было зарегистрировано за сутки до истечения действия закона.

Боб Дилан, 1965 год

В 1965 году, когда якобы произошло изнасилование, Боб Дилан впервые женился на модели Саре Лоундс. До нее он встречался с художницей Сьюз Ротоло и Джоан Баэз. Вместе Боб и Сара прожили 12 лет и воспитывали пятерых детей: у них родились сын Байрон Джесси (род. 6 января 1966), дочь Анна Лиа (род. 11 июля 1967), Самуэль Исаак Абрам (род. 30 июля 1968) и Джейкоб Люк (род. 9 декабря 1969). Также Дилан удочерил дочь Сары от предыдущего брака — Марию Лоундс, которая позже взяла фамилию отчима (род. 21 октября 1961 года).

Боб Дилан — один из самых известных американских музыкантов ХХ века. На его счету около 40 студийных альбомов, последний из которых (Rough and Rowdy Ways) вышел в июне 2020 года. В 2016 году Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе “за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции”. За что Боб Дилан получил Нобелевскую премию и как на это отреагировало мировое сообщество, мы писали здесь.

Боб Дилан, 2019 год