Новая Саманта в продолжении “Секса в большом городе”: первые кадры и подробности

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала “История продолжается…” (And Just Like That…), и вместе с тем появляются все новые и новые подробности будущего 10-серийного фильма. Благодаря Саре Джессике Паркер и ее новому посту в Instagram теперь весь мир знает, что замена Саманте все-таки нашлась. Исполнительница роли Кэрри опубликовала фото, на котором помимо звездной троицы (Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис) запечатлена актриса Николь Ари Паркер.

С этим трио я могу подпевать любовным песням 70-х до поздней ночи, – подписала снимок Сара Джессика. О персонаже, которого играет 50-летняя Николь Ари Паркер, известно не так много. В анонсе сериала сказано, что ее героиню зовут Лиза Тодд Уэкслер, она режиссер-документалист и мама троих детей. Практически антипод свободолюбивой и чайлдфри Саманте Джонс. Впрочем, у актрисы Николь Ари Паркер, которая известна ролями в телешоу и независимом кино, много общего с ее персонажем. Николь – мама двоих детей, правда, одному из них диагностировали врожденное расщепление позвоночника. Актриса начинала свою карьеру на Бродвее, работала моделью. Николь – активный член Демократической партии и поддерживает однополые браки.

Ранее поклонники были уверены, что новой Самантой станет героиня по имени Че Диас, ведущая подкаста, небинарный герой, “забавный и не является сторонником какого-либо гендерного выражения”. Продюсеры анонсировали появление новой героини в мае. Ответственную роль квир-комика доверили актрисе Саре Рамирес. 46-летняя звезда телевидения, знакомая любителям сериалов по роли доктора Келли Торрес в шоу “Анатомия страсти”, обладательница премии “Тони”, сама является небинарной личностью, о чем она заявила в августе 2020 года. В Америке Сара также одна из самых известных активисток, борющихся за права ЛГБТ-сообщества.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер

Напомним, что 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”. В объективы местных папарацци сразу же попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис.

Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет. В конце июля в сеть попали первые кадры главных героев сериала, в том числе мужей Шарлотты и Миранды, а также гей-пары Стэнфорда и Энтони. К тому же мы впервые увидели, какими выросли дети Шарлотты и Миранды. К тому же мы впервые увидели, какими выросли дети Шарлотты и Миранды. В первых числах августа к съемкам в сериале приступил Крис Нот, исполнитель роли Мистера Бига (Джона Престона), а также бывшая “идеальная” жена Престона Наташа, которая появилась на площадке несколькими днями ранее.

Как выглядят и чем занимаются актеры культового сериала конца 90-х – начала нулевых, можно посмотреть здесь.

Николь Ари Паркер, Марио Кантоне и Кристофер Джексон