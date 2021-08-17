 

Многолетняя работа в ночные смены повышает риск мерцательной аритмии на 22%

17.08.2021, 11:34, Разное
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Группа исследователей из Китая и США решили оценить связь между работой в ночные смены и риском фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) — учащенного и нерегулярного предсердного ритма. Она часто сопровождается образованием тромбов в полости предсердий, что может привести к эмболическому инсульту.

В ходе исследования, опубликованного в European Heart Journal, ученые провели анализ данных о здоровье более 283,6 тысячи человек из базы Биобанка Великобритании. Специалисты сосредоточились на сердечно-сосудистых заболеваниях участников и графике их работы в разные периоды жизни. Они также применили метод менделевской рандомизации чтобы оценить общий генетический риск мерцательной аритмии на основе 166 генетических вариаций, связанных с этим заболеванием.

Более чем за десять лет наблюдений фибрилляция предсердий была диагностирована у 5,7 тысячи участников исследования. Полученные результаты анализа данных ученые скорректировали с учетом различных факторов риска, включая возраст, вес, вредные привычки, материальное положение, продолжительностью сна и хронотипа («сова» или «жаворонок»).

Оказалось, что у людей, которые периодически или постоянно работают в ночные смены, вероятность развития мерцательной аритмии на 12% выше по сравнению с теми, кто работает в стандартном графике. У людей, работавших ночами от десяти лет и больше, этот риск увеличился до 18%. Наиболее уязвимы те, кто отрабатывает от трех до восьми ночных смен в неделю не менее 10 лет — у них риск повышен на 22%.

Самым удивительным открытием было то, что ночная работа оказалась гораздо опаснее для здоровья сердца женщин, а не мужчин, которые, как известно, больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваний. Если женщина работает в ночную смену больше десяти лет, риск фибрилляции предсердий у нее повышается на 67%.

Ученые также выяснили эффективный способ снижения этого риска при таком графике: регулярная физическая активность. У тех, кто уделяет физическим упражнениям средней интенсивности не менее 150 минут в неделю или 75 минут — высокой, вероятность мерцательной аритмии значительно снижается, отметили авторы исследования.



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