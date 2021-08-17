В Украине впервые будут судить за пиратство – Офис генпрокурора

По данным следствия, год назад, в июле 2020 года, мужчина по работе прибыл с оружием на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Там украинец заявил капитану, что захватывает судно, и потребовал денег, а также изменить курс корабля, направив его в порт Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.

“Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением оружия. После получения денег он покинул судно”, – сообщили в Офисе генпрокурора.

В прокуратуре сообщили, что для того, чтобы устроиться в иностранную охранную фирму, подозреваемый подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.

21 июля подозреваемого отправили под стражу без права внесения залога. Его обвиняют по фактам пиратства, подделки и использовании официального документа (ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Контекст:

20 июля правоохранители сообщили о задержании первого в истории Украины подозреваемого в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса). На следующий день, 21 июля, его арестовали.

В СБУ ранее рассказали подробности задержания украинца. Сообщалось, что он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов в Индийском океане. Он захватил корабль и требовал изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тыс. Через четыре дня судоходной компании удалось уговорить его сдать оружие и разблокировать корабль за $6 тыс.

Позже он захватил арсенал плавучей базы охранной компании и требовал $100 тыс., иначе угрожал выбросить оружие за борт. Его остановили силой. Подозреваемого задержали уже в Украине.

—