 

В Украине впервые будут судить за пиратство – Офис генпрокурора

17.08.2021, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным следствия, год назад, в июле 2020 года, мужчина по работе прибыл с оружием на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Там украинец заявил капитану, что захватывает судно, и потребовал денег, а также изменить курс корабля, направив его в порт Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.

“Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением оружия. После получения денег он покинул судно”, – сообщили в Офисе генпрокурора.

В прокуратуре сообщили, что для того, чтобы устроиться в иностранную охранную фирму, подозреваемый подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.

21 июля подозреваемого отправили под стражу без права внесения залога. Его обвиняют по фактам пиратства, подделки и использовании официального документа (ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).
Контекст:

20 июля правоохранители сообщили о задержании первого в истории Украины подозреваемого в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса). На следующий день, 21 июля, его арестовали.

В СБУ ранее рассказали подробности задержания украинца. Сообщалось, что он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов в Индийском океане. Он захватил корабль и требовал изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тыс. Через четыре дня судоходной компании удалось уговорить его сдать оружие и разблокировать корабль за $6 тыс.

Позже он захватил арсенал плавучей базы охранной компании и требовал $100 тыс., иначе угрожал выбросить оружие за борт. Его остановили силой. Подозреваемого задержали уже в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / Россия и НАТО должны сотрудничать для предотвращения риска военного конфликта

04.01 / Лукашенко объявил 2021-й “годом народного единства” Беларуси

14.11 / Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить

12.02 / “Эта песня – подарок для тех, кто переживает состояние влюбленности”. Grosu спела дуэтом с Полянским. Видео

02.03 / Украинским медикам стало плохо после вакцинации от коронавируса

18.02 / Вода затопила два проспекта в Нижнем Новгороде

26.07 / СК решил проработать вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств

06.07 / Британия провозгласила себя «силой добра»

26.03 / Семенченко и агента НАБУ Шевченко арестовали – СМИ

23.08 / Появилось видео с выходящим из вертолета с автоматом в руках Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика