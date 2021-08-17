 

Число официально безработных украинцев уменьшилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом – Любченко

17.08.2021, 11:32, Новости дня
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Эта цифра меньше на 179 тыс. или на 36%, чем число безработных на 17 августа 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко. 

По его мнению, увеличение уровня занятости и уменьшение количества безработных – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса. 

Любченко рассказал, что правительство планирует дополнительные мероприятия по созданию новых рабочих мест. 

“Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель – экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться, несмотря на такие вызовы, как возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире”, – сказал он. 

Контекст:

По данным Госслужбы занятости Украины, на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

В июне число официально зарегистрированных безработных снизилось и достигло допандемического уровня, сообщали в Минэкономики. С апреля “ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется благодаря восстановлению экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации и уменьшения карантина”, заявляли в министерстве. 

В то же время, по информации Государственной службы статистики Украины, уровень безработицы в Украине достиг 10,5% по итогам первого квартала 2021 года, это самый высокий показатель с 2017 года. Госстат насчитал 1,8 млн безработных среди украинцев старше 15 лет. Количество трудоустроенных в возрасте от 15 лет и старше составило 15,5 млн. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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